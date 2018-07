Napoli volta a disputar final da Copa Itália

Simone Vergassola, contra, aos 11 minutos, e Cavani, de cabeça, aos 32, fizeram os gols do Napoli, que vai tentar a quarta conquista da Copa da Itália. A última foi na temporada 1986/87, quando Diego Maradona era o astro da equipe.

Na terça-feira, a Juventus eliminou o Milan, com uma vitória, por 1 a 0, na prorrogação. A Juve, a exemplo da Roma, já ganhou nove vezes a Copa.

Novo tropeço do Real. A vantagem do Real Madrid sobre o Barcelona na classificação do Campeonato Espanhol caiu para seis pontos (72 a 66). Isso porque o Real só empatou com o Villarreal, por 1 a 1, no campo do adversário. Restam ainda dez rodadas.

O português Cristiano Ronaldo abriu o placar aos 17 minutos da etapa final, mas o brasileiro Marcos Senna, em cobrança de falta, empatou o jogo aos 38.

Outros resultados: Atlético de Madrid 2 x 1 Athletic Bilbao, Gijón 2 x 3 Mallorca, Valencia 1 x 2 Zaragoza e Real Sociedad 1 x 3 Levante.

Virada do City. Com uma vitória sensacional, o Manchester City derrotou o Chelsea, por 2 a 1, em seu campo, e manteve sua perseguição sobre o Manchester United na classificação do Campeonato Inglês.

Cahill abriu o placar para o Chelsea, aos 15 da etapa final. Tevez, após seis meses afastado, voltou a jogar pelo City e entrou em campo aos 21 minutos. Aguero, de pênalti, empatou aos 33 e Nasri fez o gol da vitória aos 41.

O Manchester City soma 69 pontos, um a menos que o United. Restam nove rodadas para o fim do campeonato.

Outros resultados de ontem: Tottenham 1 x 1 Stoke, Everton 0 x 1 Arsenal e Queens Park Rangers 3 x 2 Liverpool.