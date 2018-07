NAS AREIAS SÓ DÁ PÓDIO

Desde que o vôlei de praia foi incluído no programa olímpico, o Brasil sempre voltou dos Jogos com pelo menos duas medalhas. Foi assim logo na primeira edição, em 1996, em Atlanta. A dupla Jaqueline e Sandra disputou a final com Mônica Rodrigues e Adriana Samuel, e ficou com o ouro. Em 2000 o País faturou três medalhas: duas pratas e um bronze.

Foi nessa edição em Sidney que Ricardo começou a mostrar seu talento. Quatro anos depois, ao lado de Emanuel, nos Jogos de Atenas, ele ficou com o ouro. A dupla ainda ganhou o bronze em 2008, em Pequim, e depois se separou. Em Londres, já ao lado de Alison, Emanuel ganhou sua terceira medalha olímpica.

No feminino, outra dupla que merece destaque são Shelda e Adriana Behar, com duas pratas em 2000 e 2004.