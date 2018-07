Nos EUA, Formiga prevê jogos parelhos com norte-americanas

Dois dias após o fim da segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, a seleção nacional chegou nesta segunda-feira a Seattle, nos Estados Unidos, onde na quarta-feira o Brasil faz o primeiro de uma série de dois amistosos contra as donas da casa. O outro confronto diante dos EUA, atuais campeões mundiais, será no domingo, em Orlando.

"Todas as vezes em que enfrentamos os Estados Unidos não foi fácil para nenhum dos lados. É sempre um jogo emocionante que temos que estar atentas durante toda a partida", comentou a veterana Formiga, referência no meio-campo da seleção.

A maior parte das jogadoras convocadas pelo técnico Vadão faz parte da seleção permanente, mas jogaram a segunda fase do Brasileirão divididas entre os oito clubes participantes - elas foram divididas depois de um draft. Marta, Cristiane, Tamires, Andressa Alves e Érika, que jogam fora do País, se unem ao elenco ainda nesta segunda-feira em Seattle.

BRASILEIRÃO

Após os amistosos nos EUA o Campeonato Brasileiro será retomado nas semifinais. Numa chave, o Centro Olímpico, de São Paulo, joga contra o Rio Preto. Na outra semi, o São José, de São José dos Campos (SP), atual campeão da Libertadores e time de Formiga, enfrenta o surpreendente Tiradentes, do Piauí.

Santos, Botafogo-PB, Flamengo e América-MG ficaram pelo caminho na segunda fase do Brasileiro. O time paraibano, conseguiu a façanha de levar 30 gols em apenas seis jogos - média de cinco por partida. A competição contou com 20 clubes, dos quais 12 foram eliminados na primeira fase, entre eles os tradicionais Portuguesa e Ferroviária-SP.