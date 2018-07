Nas laterais, técnico dá sua cara ao time

"Olhei o material de dois jogadores da base: Luiz Eduardo e Henrique Miranda. Posso dar uma segurada com um, dar mais liberdade com outro", disse Adilson. "Mas não podemos esquecer a bola aérea deles e o contra-ataque com o Éder Luis, que é muito rápido."

Apresentado pelo clube na última quinta-feira, Ivan Piris treinou no dia seguinte entre os titulares. O lateral de 22 anos está em boas condições para atuar, após defender a seleção do Paraguai na última Copa América.

Com a estreia de Piris, o São Paulo faz outra tentativa para tentar encontrar um lateral direito de ofício. Desde a saída de Cicinho, há um ano, Jean ocupa a posição. Nem a contratação de Edson Ratinho, no início do ano, resolveu o problema: sem espaço, ele deixou o clube há um mês.

Jean, que é volante de origem, deve ser deslocado para o meio-campo no lugar de Denilson, expulso na última partida.