Nas mãos de Deus

Não passa dia sem que surja notícia de que alguma obra emperrou. Parece até gozação. A mais recente refere-se, de novo, ao Itaquerão, campo do Corinthians que saiu do papel justamente para tornar-se palco da abertura do Mundial. A empresa responsável pela instalação das arquibancadas móveis, nas laterais do estádio, admite que o trabalho pode ficar pronto apenas em junho, pouco antes da cerimônia inaugural. O motivo para o replanejamento? A interdição ocorrida após a morte de mais um operário, na última semana de março.

O acidente é triste por definição, infelizmente comum na construção civil no Brasil, nem por isso normal, como se expressou equivocadamente Pelé. Mas, independentemente disso, a esta altura a praça esportiva deveria estar pronta, testada e aprovada. Não há esforço de marketing, conversa floreada de assessorias de comunicação ou inócuos pronunciamentos oficiais de cartolas, executivos e políticos que mascarem a realidade: a programação para o evento é uma grande esculhambação.

Andrés Sanchez, pai do projeto, que teve como padrinhos e avalistas o ex da CBF e o ex-presidente Lula, promete que Corinthians x Flamengo, pelo Brasileiro, será disputado na nova casa, no fim do mês. Diz isso como se fosse a coisa mais natural do mundo e vitória épica. E, de quebra, finge que desdenha a ajuda de fora, ao lembrar que a Fifa insistiu para que fosse o local da festa de abertura do Mundial. Claro que há quem compre essa ideia.

Se considerarmos que a arena (apelido moderno para campo de futebol) não existia, de fato é um avanço, a realização de um sonho alvinegro legítimo. Se levarmos em conta que teve empurrão danado para servir de pontapé inicial para o Mundial, se marcou passo. Pois deveria estar em funcionamento no mínimo desde junho de 2013, para a disputa da Copa das Confederações.

Com ou sem embromação, o Itaquerão será entregue para uso em cima da hora, sem o tempo necessário para corrigir eventuais falhas, nada improváveis diante dos atropelos durante a construção. Por isso, melhor apelar para a recomendação um tanto conformista das comadres do Bom Retiro, bairro de origem do Corinthians: "Agora, está tudo nas mãos de Deus." Amém e mais uma para Ele se preocupar...

Nos tribunais. A Justiça existe para resolver pendências. Ainda bem. Melhor seria se houvesse sempre lisura e entendimento nas disputas entre os homens. Incluído o futebol. E o esporte mais popular do país tem capítulos importantes transferidos dos gramados para as salas de tribunais.

No momento, são dois de maior relevância: CBF e Lusa discutem, em Brasília, qual o foro correto para julgar a pendência do rebaixamento no Brasileiro de 2013. O time paulista quer São Paulo, a entidade dona da bola prefere o Rio de Janeiro.

O Superior Tribunal de Justiça, também em Brasília, definiu ontem que o Sport é o campeão nacional de 1987, e assim frustrou pedido do Flamengo, vencedor da Copa União e que se considerava o único campeão. O veredicto muda a lista oficial de campeões da CBF, mas não extingue o imaginário popular, que dá o Fla e o Sport como vencedores. Na pior das hipóteses, haverá sempre um asterisco para indicar por que existe essa polêmica eterna.

Tricolor em ação. O São Paulo vive em recomeços. Passada a ressaca do Paulistão, recebe o CSA na tentativa de manter-se na rota por título inédito, o da Copa do Brasil. É favorito, mas não boto a mão no fogo.