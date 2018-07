Nas mãos dele

Goleiro é uma posição de confiança, mas que também exige muita técnica, elasticidade, reflexos apurados e condicionamento físico no auge para que tudo isso funcione. Afinal, goleiro não pode errar. Levando em conta tudo isso, que time de ponta imaginaria um dia ter como seu titular um garoto que na infância fora da turma dos gordinhos, bem acima do peso e longe do tipo físico comum a um arqueiro? A resposta: a seleção brasileira. E Diego Alves é esse goleiro.

Na terça-feira, na Polônia, o gol da seleção terá pela quarta partida seguida o jogador do Valencia, da Espanha, como titular. Diego Alves, com seu uniforme todo branco, estilo discreto, fala tranquila e fama de pegador de pênaltis, parece ter feito o que outros 10 colegas e concorrentes de posição ainda não tinham conseguido: conquistar a confiança de Mano Menezes. Aos 27 anos, ele tem se colocado à frente na corrida pela vaga de guardião do gol brasileiro na Copa do Mundo de 2014.

Mas nada disso estaria ocorrendo na vida dele não fosse pela perseverança de quem desde muito pequeno decidiu que queria se tornar jogador de futebol e jamais pensou numa segunda opção de carreira profissional.

Diego teve que não apenas superar os obstáculos normais de qualquer garoto que sonha um dia ser jogador de futebol, mas também o preconceito e as dificuldades de ter sido um garoto acima do peso. A silhueta rechonchuda dos primeiros anos de futebol, na pré-adolescência e nos primeiros momentos de treinos mais sérios, lhe rendeu um apelido que até hoje o acompanha: "X-Tudo", uma alusão tanto ao gosto do então garoto por guloseimas, como o sanduíche que carrega esse nome, como também a um antigo programa infantil comandado por um apresentador obeso.

Mas os quilos a mais que, à primeira vista, poderiam inviabilizar o sonho de Diego em se tornar jogador eram fruto de um problema de saúde. Por conta de um tratamento à base de medicamentos com corticoides, Diego engordou.

Mesmo assim, o então garoto decidiu participar das peneiras. As primeiras tentativas foram no clube que o revelaria, o Botafogo de Ribeirão Preto, cidade de origem de seus pais - ele nasceu no Rio em razão das mudanças constantes do trabalho de seu pai, funcionário de carreira de uma grande loja de departamentos com filiais espalhadas por todo o País.

E, embora o físico não o destacasse para a posição que sempre quis, a agilidade incomum para um garoto acima do peso e a capacidade para assimilar rapidamente as técnicas imprescindíveis da posição impressionaram os seus primeiros técnicos.

Com o tempo e os treinos, Diego deixou de ser o gordinho X para se tornar um goleiro promissor, hoje com seu 1,88 m. Aos 18 anos ele atraiu a atenção dos olheiros do Atlético-MG, para onde ele se transferiu antes de se tornar profissional. No clube, Diego se destacou como um dos principais jogadores na campanha de retorno para a Série A do Brasileiro, em 2006. No ano seguinte, uma apresentação perfeita em que segurou um 0 a 0 contra o Corinthians no Brasileirão o tornou nacionalmente conhecido. Na mesma temporada, Diego aceitou o desafio de ir jogar no pequeno Almería, aos 22 anos.

No futebol da Espanha, X teve de praticamente recomeçar a carreira profissional. Entre chegar no clube e se firmar, amargou seis meses, muitas vezes sem ser relacionado para o banco.

"Acho que às vezes há um certo protecionismo na Espanha. Foi complicado quebrar isso, precisou muito trabalho e paciência", conta Diego.

Mas à custa de boas atuações e muitas defesas em cobranças de pênaltis - segundo suas próprias estatísticas, ele defendeu 12 de 21 cobranças como jogador profissional -, Diego se consolidou. Hoje é titular incontestável do Valencia, com a fama de pegador de pênaltis bem disseminada.

A paciência para esperar as chances aparecerem ele encontra entre livros e partidas de futebol no videogame, seus hobbies nas horas vagas, e muito apoio da família. Casado, e pai de um menino, Diego vive entre Valencia, Ribeirão Preto e Belo Horizonte, a cidade que o acolheu. "Sempre acreditei que chegaria minha hora." E, parece, que de fato ela chegou.