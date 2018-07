Nas redes, Corinthians homenageia Mineirinho após título no surfe

O Corinthians comemorou bastante o título do surfista Adriano de Souza, o Mineirinho, que é torcedor declarado do time alvinegro. A atleta conquistou a etapa de Margaret River, a terceira do Circuito Mundial de 2015, na noite desta quinta-feira, na Austrália.

Por meio de suas redes sociais, o Corinthians postou uma imagem do surfista com uma camisa do clube alvinegro e escreveu: "Os torcedores do Timão estão dominando o cenário do surfe mundial". A mensagem faz referência a outros dois grandes nomes do surfe e que também são torcedores do clube: o último campeão mundial, Gabriel Medina, e Felipe Toledo.

Com a vitória, o brasileiro lidera o ranking mundial com 24.500 pontos e vai vestir a lycra número 1 do mundo na próxima etapa do Circuito Mundial, no Rio de Janeiro, entre 11 e 22 de maio, na Praia da Barra da Tijuca.

A mensagem publicada pelo Corinthians para festejar a conquista do surfista brasileiro foi a seguinte: "Se não é um corinthiano, é outro! Os torcedores do Timão estão dominando o cenário do surfe mundial! Gabriel Medina, Felipe Toledo e... Mineirinho! Há pouco, @adrianodesouza ("Mineirinho") se tornou campeão da etapa de Margaret River, na Austrália, do Circuito Mundial e disparou na liderança do ranking 2015. Parabéns, Mineirinho! #Corinthians #Timão #Fiel #VaiCorinthians".