Nasce Esther, primeira filha de Kaká com a modelo Carol Dias

Nasceu Esther, a primeira filha do ex-jogador de futebol Kaká com a modelo Carol Dias, na manhã desta quinta-feira. O anúncio do nascimento da criança foi feito através das redes sociais da mãe de primeira viagem.

"Nasceu a minha rainha, a nossa princesa! Não tenho palavras para descrever esse amor. Deus é perfeito", escreveu Carol, em seu Instagram. Káka ainda não se manifestou sobre o nascimento de Esther.

Além da recém-nascida, o último brasileiro a ganhar a Bola de Ouro é pai de Luca, de 11 anos, e Isabella, de oito. Ambos são futos do relacionamento de 12 anos que o ex-jogador teve com a cantora Carol Celico.

Esther nasce quase um ano após Kaká e sua atual esposa terem se casado. A cerimônia aconteceu no final de novembro de 2019, na praia de Itacará, na Bahia. Ambos assumiram o relacionamento em 2016.

Fora dos gramados, Kaká, que acumula passagens pelo São Paulo, Real Madrid e Milan, aproveita seu tempo de "aposentado" com a família. Recentemente, o ex-jogador fez uma parceria com o jogo FIFA 21.