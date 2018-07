Nasr revela situação financeira mais favorável na Sauber e já prevê atualizações O brasileiro Felipe Nasr revelou nesta quinta-feira que a Sauber já vive situação financeira mais favorável, após passar por período crítico, com seguidos atrasos de salário e falta de dinheiro para bancar novidades no modelo C35. O piloto até prevê atualizações no carro na segunda metade da temporada, a partir de agosto.