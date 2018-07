Natação brasileira cria torneio para obtenção de índice

O novo torneio é a Tentativa de Índice, que vai acontecer entre os dias 9 e 12 de maio de 2012. Com isso, o Troféu Maria Lenk (Campeonato Brasileiro Absoluto do primeiro semestre), que deveria ser em maio, foi antecipado para o período entre 24 e 29 de abril. Antes, entre 14 e 18 de março, os nadadores têm a chance de obter o índice olímpico no Campeonato Sul-Americano, em Belém, no Pará.

As mudanças no calendário foram explicadas pelo supervisor técnico de natação da CBDA, Ricardo de Moura. "A Tentativa de Índice será apenas para as provas que não tiverem seus dois atletas definidos. Vimos que a Tentativa Mundial realizada em abril deste ano foi muito interessante por diversos aspectos. Também vamos mudar o programa de provas para o Maria Lenk. Como é uma seletiva importante, voltará a ter final A e B. A intenção é poupar os atletas tirando a semifinal", revelou ele.