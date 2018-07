Natação brasileira ganha 3 medalhas no GP de Missouri

Na final dos 100 metros peito, Felipe Lima ganhou a medalha de ouro com o tempo de 1min00s89, superando dois nadadores dos Estados Unidos: Eric Shanteau (1min01s11) e Mark Gangloff (1min01s45). Nos 100 metros borboleta, Thiago Pereira levou o bronze ao fazer 53s66, ficando atrás do norte-americano Tyler McGill (52s58) e do francês Frederick Bousquet (53s54). E nos 400 metros medley, Joanna Maranhão faturou prata, com 4min42s49, sendo batida apenas pela canadense Alexa Komarnycky (4min41s66).

Outros dois nadadores brasileiros participaram de finais na noite desta sexta-feira. Nos 100 metros borboleta, prova em que Thiago Pereira foi bronze, Marco Macedo terminou em quarto lugar (54s36). E nos 200 metros livre, Nicolas Oliveira conseguiu apenas a oitava e última colocação (1min53s05).

Principal nome da natação brasileira, Cesar Cielo também participa do GP de Missouri. Nesta sexta-feira, ele nadou as eliminatórias dos 100 metros borboleta, prova que não é sua especialidade, e não conseguiu ir à final - fez o nono melhor tempo (54s96). Neste sábado, porém, tem boa chance de medalha nos 50 metros livre. Depois, compete nos 100 metros livre no domingo.