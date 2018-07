Natação brasileira ganha quatro medalhas em Moscou

A australiana Rachel Goh venceu a disputa dos 100 metros costas com o tempo de 57s80 e foi seguida por duas nadadoras brasileiras. Etiene Medeiros terminou em segundo lugar, com 58s93, e Fabíola Molina garantiu a terceira posição com a marca de 59s25.

Guilherme Guido conquistou a medalha de bronze nos 50 metros costas ao completar a distância em 23s81. A prova foi vencida pelo russo Stanislav Donets com o tempo de 23s31.

Já o time misto do 4x50 metros livre, formado por André Santos, Diogo Yabe, Jessica Cavalheiro e Etiene Medeiros, ficou na terceira posição com o tempo de 1min34s94. O revezamento brasileiro foi vencido por duas equipes russas.

As outras medalhas obtidas pelo Brasil em Moscou foram por Fabíola Molina, que faturou a prata na disputa dos 50 metros costas, e Guilherme Guido, que conseguiu o bronze nos 100 metros costas, ambos na quarta-feira. A próxima etapa da Copa do Mundo de Natação será disputada neste sábado e domingo em Berlim.