Natação brasileira inicia projeto para 2016 com Mundial de Istambul

ISTAMBUL - A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) está finalizando um projeto olímpico para a natação do País visando os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. A primeira etapa foi a definição de um técnico para a equipe masculina (Alberto Silva, o Albertinho) e outro para as mulheres (Fernando Vanzella), com ambos trabalhando sob supervisão de Ricardo de Moura.

Mas as mudanças devem ser bem mais radicais. Os primeiros conceitos do novo projeto estão sendo testados na preparação para o Mundial de Piscina Curta, que começa nesta quarta-feira em Istambul, com a presença de 19 brasileiros, sendo 11 homens e oito mulheres.

"O trabalho ainda está sendo planejado e será apresentado no início do ano que vem, quando a CBDA vai reunir numa clínica cerca de 80 atletas e 40 técnicos, mas já demos alguma noção do que está sendo pensado aos atletas que estão aqui. No tempo certo vão sair os critérios e todos os detalhes de como será a caminhada a partir de 2013", explica Albertinho, que é também o técnico da equipe Pro-2016, que tem Cesar Cielo e Thiago Pereira.

"Já me reuni com as meninas que estão aqui e conversamos. Elas se sentiram bem e felizes por terem agora um olhar voltado para elas. É como o Alberto disse, estamos nos ajustes finais e ainda não é uma apresentação oficial do projeto, mas aqui já começamos a fazer alguns testes", completa Vanzella, que chegou agora à seleção e quer levar as mulheres da natação brasileira a um novo patamar internacional.