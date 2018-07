Natação brasileira leva prata e bronze no Mare Nostrum

CANET - A natação brasileira encerrou a terceira e última etapa do Circuito Mare Nostrum, neste domingo, em Canet, na França, com quatro medalhas conquistadas. Depois de conseguir duas de bronze no sábado, com Daynara de Paula (100 metros borboleta) e Alessandra Marchioro (50 metros livre), o Brasil fechou o último dia com uma de prata, com Felipe Lima nos 100 metros peito, e outra de bronze, com Etiene Medeiros nos 50 metros costas.

Nos 100 metros peito, Felipe Lima fez o tempo de 1min00s82 e foi superado apenas pelo sul-africano Cameron Van der Burgh, atual campeão olímpico da prova, que venceu em Canet com 1min00s41. E nos 50 metros costas, Etiene Medeiros cravou 28s70 e ficou com o bronze, atrás da japonesa Aya Terakawa (27s82) e da espanhola Mercedes Peris (27s92).

Os nadadores brasileiros chegaram a outras finais neste domingo em Canet, mas não conquistaram medalhas. Daynara de Paula ficou com o quarto lugar nos 50 metros borboleta (26s77), enquanto Joanna Maranhão foi a quinta colocada nos 100 metros borboleta (1m12s43), mesma posição de Larissa Oliveira nos 100 metros livre (55s82). Já Jessica Cavalheiro terminou em oitavo nos 400 metros livre (4m30s40).

"Tem sido muito produtivo este trabalho com programação específica por gênero. A natação é um esporte individual e, claro, o planejamento é feito dependendo dos objetivos e do nível de cada um, mas, de uma maneira geral, a avaliação é bem positiva", disse o supervisor técnico da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Ricardo de Moura, lembrando que a seleção feminina se concentrou neste fim de semana em Canet, enquanto a maior parte da masculina foi para o Troféu Sette Colli, na Itália.