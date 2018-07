Natação brasileira soma 5 medalhas na etapa de Berlim

Thiago Pereira foi ouro nos 400 metros medley, com 4min02s83, e prata nos 100 metros medley, com 52s59. Assim, ele passa a somar 14 medalhas de ouro e duas de prata ao longo da Copa do Mundo, sendo, até agora, o nadador com melhor performance na competição.

A outra medalha de ouro do Brasil neste sábado veio com Frederico Castro, que ganhou os 200 metros borboleta com a marca de 1min53s65. Enquanto isso, Felipe Lima foi prata nos 50 metros peito (26s78) e Fabíola Molina levou bronze nos 50 metros costas (27s50).

Neste domingo, acontece o segundo e último dia da competição em Berlim, quando o Brasil lutará por mais medalhas. Depois, a Copa do Mundo terá apenas mais duas etapas: em Moscou (Rússia), entre 2 e 3 de novembro, e em Estocolmo (Suécia), entre 6 e 7 de novembro.