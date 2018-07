Natação dá primeira medalha ao Brasil nos Jogos da Juventude

O Brasil conquistou neste domingo a sua primeira medalha nos Jogos Olímpicos da Juventude, realizados em Nanquim, na China, e ela veio da natação. Na disputa do revezamento 4x100 metros livre misto, o quarteto formado por Matheus Santana, Luiz Altamir Melo, Nathalia de Luccas e Giovana Diamante garantiu a medalha de prata ao ficar na segunda colocação.

Com equipes formadas por dois homens e duas mulheres, a prova do revezamento misto não tem ordem determinada de nadadores, com os treinadores definindo quem cairá na piscina de cada vez. O Brasil optou por mesclar homens e mulheres, com Luiz Altamir sendo o primeiro nadar.

Quando entrou na disputa, Matheus Santana, o terceiro brasileiro a competir, a equipe do País estava apenas na sétima colocação. A revelação da natação brasileira, então, concluiu os seus 100 metros em segundo lugar. E a posição foi sustentada por Givoana Diamante, mesmo que a Austrália, a terceira colocada ao final da disputa, tenha concluído a prova com um homem.

Assim, Matheus Santana, Luiz Altamir Melo, Nathalia de Luccas e Giovana Diamante marcaram o tempo de 3min31s55 e ficaram na segunda colocação no revezamento 4x100 metros misto, atrás apenas da China, que fez 3min27s02. A equipe australiana ficou com a medalha de bronze, com 3min31s76.

Essa é a primeira medalha conquistada pela natação do Brasil na história dos Jogos Olímpicos da Juventude, pois em 2010, na primeira edição da competição, os competidores desse esporte não subiram ao pódio.