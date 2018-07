Natação da Turquia contrata técnico de Michael Phelps para Rio 2016

A Turquia anunciou nesta terça-feira a contratação do treinador de Michael Phelps para ser consultor do seu programa de natação para as edições de 2016 dos Jogos Olímpicos, que serão realizados no Rio, e de 2020, ainda com sede indefinida e que tem Istambul como uma das cidades concorrentes a organizá-los.

Bob Bowman, que treinou Phelps para conseguir o recorde de 18 medalhas de ouro e 22 no total na Olimpíada, vai ajudar a selecionar os nadadores e aconselhar a Federação Turca de Natação nas estratégias para desenvolver os competidores, explicou, nesta terça, o Ministério da Juventude e Esportes da Turquia.

A contratação faz parte da política turca para desenvolver atletas na natação e em outras modalidades olímpicas. O país nunca conquistou uma medalha na natação na história da Olimpíada.

A chegada do treinador acontece após a empresa de telefonia móvel Turkcel fechar um contrato para patrocinar a natação e o atletismo da Turquia. Segundo o ministério, a primeira tarefa de Bowman será selecionar os nadadores com potencial entre cerca de 200 mil jovens.