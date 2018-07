Natação do Brasil ganha duas medalhas em Moscou

Fabíola conseguiu a medalha de prata nos 50 metros costas com o tempo de 27s51. A prova foi vencida pela australiana Rachel Goh com a marca de 26s87. A chinesa Shiming Chen ficou na terceira posição, com 27s68. Nos 100 metros costas, Guilherme Guido ficou empatado na terceira posição com o japonês Yuki Shirai, com a marca de 51s47. O russo Stanislav Donets venceu em casa, com o tempo de 49s74, seguido pelo australiano Robert Hurley, com 50s70.

Além das duas medalhas, o Brasil disputou outras nove finais em Moscou. Henrique Rodrigues ficou em quarto lugar nos 100 e 400 metros medley e em sexto nos 200 metros borboleta, o quarteto formado por Gabriel Mangabeira, Diogo Yabe, Fabíola Molina e Tatiana Lemos terminou em quarto no revezamento 4x50 metros medley, Henrique Rodrigues ficou em sexto nos 200 metros borboleta, Daynara de Paula terminou também na sexta posição nos 100 metros borboleta, Fernando Santos foi o sétimo nos 100 metros livre, Thiago Simon garantiu o sétimo lugar nos 400 metros medley, e Jessica Cavalheiro terminou em oitavo nos 200 metros livre, mesma posição de Thiago Simon nos 100 metros medley.