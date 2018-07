Natação paralímpica do Brasil tem seu melhor desempenho em Mundiais: 23 medalhas

Assim, o País terminou no quarto lugar do quadro geral do campeonato. Além disso, garantiu sete vagas diretas para os Jogos Paralímpicos do Rio-2016. Os responsáveis por alcançá-las foram Daniel Dias, Andre Brasil, Joana Neves, Phelipe Rodrigues, Matheus Rheine, Talisson Glock e Carlos Farrenberg.

Só Daniel Dias, aliás, ganhou seis medalhas de ouro em provas individuais na classe S5 e ainda participou de outras duas conquistas de prata com os revezamentos. "A competição foi incrível. Estou muito feliz com o resultado de todo o Mundial. Não só eu, mas todo mundo representou muito bem o Brasil e saio satisfeito com a minha performance e com a da seleção inteira. Foi um grande teste antes dos Jogos Paralímpicos", comentou o nadador.

Já Andre Brasil fechou o Mundial com o tetracampeonato dos 100m livre na classe S10. Ele se despediu de Glasgow com cinco medalhas - três ouros e duas pratas. O carioca soma agora 24 medalhas em Campeonatos Mundiais.