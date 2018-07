Natação vai avaliar caso de 3 atletas A Confederação Brasileiro de Desportos Aquáticos (CBDA) vai instituir um painel na próxima semana para discutir possíveis punições a três nadadores brasileiros flagrados no exame antidoping. A entidade não confirmou os nomes nem as substâncias proibidas identificadas.Glauber Silva (Minas Tênis Clube), com índice olímpico nos 100m borboleta, Flávia Delaroli (Pinheiros), que não conseguiu índice para Londres 2012, e Pamela Souza (Corinthians), de 16 anos, são os suspeitos.