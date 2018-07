Natal leva bronca e passa a correr risco

"O estádio de Natal é uma dúvida. É preciso acelerar o passo para a Fifa ter a certeza de que vai estar na Copa. Teremos um monitoramento especial em Natal", disse o secretário. Apenas 14,5% das obras estavam concluídos até dezembro passado.

Valcke evita falar nas soluções possíveis caso Natal não entre nos eixos, como realizar a Copa com 11 cidades-sede ou promover uma (improvável) substituição por outra capital. "No momento, Natal é um dos estádios da Copa."

O dirigente se mostra razoavelmente satisfeito com o andamento da preparação brasileira para a Copa do Mundo de 2014. Apesar do atraso na aprovação da Lei Geral da Copa, ele está especialmente otimista quanto às obras das outras 11 arenas. O que viu por sua passagem em Fortaleza e Salvador o deixou confiante.

O homem forte da Fifa para os assuntos relacionados ao Mundial no Brasil também se negou a qualificar a preparação brasileira. Estimulado a dar uma nota de 0 a 10, se esquivou. "Só fazemos isso depois do Mundial, temos que esperar para ver."

À exceção de Natal, a confiança é absoluta quanto ao cumprimento do cronograma atual, com muitos estádios estipulados para ficarem prontos ao fim deste ano. "As obras estão caminhando muito bem. Os estádios vão ficar prontos no prazo. Percebo um grande orgulho e dedicação dos operários, o que também me deixa orgulhoso", comentou Ronaldo, membro do Comitê Organizador Local (COL).

Também há algumas dúvidas com relação à Copa das Confederações em 2013. Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza estão confirmadas como sede do evento-teste para o Mundial. Mas o desejo da Fifa é ter mais duas cidades na lista final.

Com São Paulo descartado, uma vez que o estádio do Corinthians só fica pronto no fim de 2013, Recife e Salvador estão provisoriamente selecionadas. Em junho, o andamento das obras de seus estádios vai definir a questão. / L.M.