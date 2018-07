Natália corre contra o tempo para a fase final do Grand Prix A seleção feminina de vôlei recebe hoje a Itália, pelo Grand Prix, em São Bernardo do Campo, e no lado de fora mais uma vez estará Natália, que se recupera de cirurgia para retirada de um tumor na canela esquerda e ainda não pode entrar em quadra. A ponteira está aos poucos sendo liberada para saltar e conta as horas para ficar 100%.