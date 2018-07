Natália Falavigna opera joelho e põe Olimpíada em risco A medalhista olímpica no tae kwon do Natália Falavigna passou na última sexta-feira por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito, no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. A operação pode tirá-la dos Jogos Olímpicos de Londres.