Natália Falavigna passa em branco no Aberto da Espanha de taekwondo

ALICANTE - O Brasil não foi bem no Aberto da Espanha de taekwondo, disputado no último fim de semana em Alicante, na Comunidade Valenciana.

Dezoito brasileiros disputaram a competição, mas só um deles conquistou medalha: Raphaella Galacho, da categoria até 73 kg, que não é olímpica. A lutadora santista, de 21 anos, conquistou o ouro nos Jogos Sul-Americanos de Medellín em 2010 na categoria até 67 kg, que é olímpica.

Natália Falavigna, a única dos 18 que está classificada para os Jogos Olímpicos, foi eliminada nas quartas de final pela francesa Maeva Mellier por 7 a 2.

Mellier ficou com a medalha de prata. Na final, foi superada pela mexicana Maria del Rosario Espinoza, que foi campeã mundial e do Pan (com vitória sobre Falavigna na final) em 2007 e campeã olímpica no ano seguinte.

O Aberto da Espanha contou pontos para o ranking mundial e reuniu 42 lutadores classificados para os Jogos Olímpicos.