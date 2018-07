Natália recorre a 'gênio' para buscar medalha em Londres

SÃO PAULO- Foram quase dois anos sem competir, lutando para curar duas cirurgias no joelho direito após o rompimento do ligamento cruzado anterior. Mas Natália Falavigna, guerreira que é, superou o período de incertezas, uma derrota na primeira luta do Pan de Guadalajara - que lhe rendeu algumas críticas - para, finalmente, garantir vaga em sua terceira Olimpíada. Rumo a Londres para defender o bronze conquistado em Pequim, a paranaense de 27 anos tem motivação extra.

Agora, trabalha com aquele que, em suas palavras, é um dos "gênios do tae kwon do", o técnico americano Jean Lopez. "Ele é um dos grandes treinadores do mundo, senão o maior", elogia Natália. Jean é técnico da equipe principal dos EUA e trabalha com seus três irmãos - Steven, Mark e Diana -, todos medalhistas em Pequim. Natália conta que sempre admirou o trabalho de Jean e a parceria com o americano começou a ser desenhada em meados do ano.

"Senti a necessidade de buscar mais conhecimento e isso teria que vir de fora. Trabalhar com ele era meu sonho." Graças a um convite do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Lopez veio ao Brasil para conhecer a lutadora. "Fiquei muito feliz, não só porque ele aceitou me orientar, mas também porque ele era exatamente tudo aquilo que eu imaginava."

O trabalho de consultoria, ainda informal, começou um mês antes do Pan, quando Natália viajou pela primeira vez para a pequena Sugar Land, cidade de 85 mil habitantes próxima a Houston, no Texas. Nos EUA, começou a ser orientada pelo técnico, que sugeriu priorizar a busca pela classificação olímpico na seletiva continental, disputada em Querétaro (México), em vez de colocar o Pan como foco.

Em Guadalajara, Natália perdeu na primeira luta, para a americana Lauren Hamon, e foi eliminada. Recebeu críticas daqueles que esperavam uma medalha - no Rio, em 2007, foi prata.

"Às vezes as pessoas não entendem o que está acontecendo e fazem críticas injustas. O calendário tinha competições muito próximas e colocamos a seletiva como prioridade." Eliminada do Pan, Natália voou para Sugar Land mais uma vez. Lá, o acordo definitivo com Jean foi selado. "Aí passei para uma fase de treino mais específica, com estratégia, combate simulado. Cheguei a Querétaro muito bem, com todos os pontos bastante trabalhados."

Prestes a viajar para o evento teste do tae kwon do em Londres, que será no fim de semana, Natália celebra a chance de ter duas equipes. Uma estará nos EUA e a outra, no Rio - desde fevereiro de 2011, é atleta do Fluminense, e treina com os técnicos Reginaldo e Clayton dos Santos. "Isso é muito bom, porque minha equipe brasileira também está ganhando com isso. Não vai ser fácil treinar fora, mas estou bastante confiante."