Nathália Brígida leva prata em competição de judô em Lisboa O Brasil subiu ao pódio uma vez neste sábado no Aberto Europeu de Lisboa, que faz parte do calendário do Circuito Mundial de Judô. Nathalia Brígida faturou a medalha de prata na categoria até 48kg, se mantendo na cola da campeã olímpica Sarah Menezes na luta por uma vaga nos Jogos Olímpicos de 2016, e confirmando seu bom momento numa temporada em que foi medalhista de bronze no Pan e semifinalista no Mundial.