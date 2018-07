Nathália Brigida quer usar Grand Slam de Paris para se aproximar da Olimpíada Melhor brasileira no ranking olímpico da categoria até 48kg do judô, agora à frente de Sarah Menezes, Nathália Brígida terá neste sábado uma grande oportunidade de abrir distância na briga por uma vaga no Rio-2016. Ela participa do Grand Slam de Paris (França), um dos eventos mais tradicionais do calendário, e espera repetir a boa participação no Open de Lisboa (Portugal), no fim de semana passado, quando ganhou prata.