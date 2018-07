Náutico anuncia Silas como novo treinador A diretoria do Náutico anunciou ontem a contratação do técnico Silas. Após uma passagem pelo futebol árabe, Silas, de 47 anos e que, como jogador, se destacou no São Paulo e no San Lorenzo, estava sem clube. Ele chega ao Náutico para substituir Vágner Mancini, que foi demitido após a equipe sofrer duas derrotas consecutivas no Campeonato Pernambucano. É o terceiro técnico do clube apenas neste ano. Antes de Mancini, o Timbu era treinado por Alexandre Gallo, que aceitou o convite para ser o comandante das categorias de base da seleção brasileira.