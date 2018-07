Náutico goleia Paraná, continua no G4 da Série B e acumula 5º jogo invicto

O time da casa abriu o caminho para a vitória logo no começo, quando mostrou muita determinação na marcação, fazendo pressão na saída de bola do adversário e buscando as chances para as finalizações. O primeiro gol saiu aos sete minutos. Pitty deu o passe na fogueira para Basso, de costas, que perdeu a bola para Eurico. Ele fez o passe para Renan Oliveira, que ajeitou no peito e finalizou cruzado para as redes.

O time pernambucano não diminuiu o ritmo, criando chances e exigindo boas defesas do experiente goleiro Marcos. Mas o segundo gol saiu em outra falha defensiva do Paraná. Após o chute de Renan Oliveira, a bola desviou em João Paulo, que falhou no corte, e a bola sobrou para a rápida virada de Bergson. Isso aos 28 minutos. A partir daí o Paraná não fez mais nada e ainda sofreu com as finalizações perigosas do mandante.

No segundo tempo, o técnico Claudinei Oliveira voltou com duas mudanças para tentar uma reação. Tirou o volante Basso e o meia Marcelinho para as entradas, respectivamente, de Diego Tavares e do atacante Henrique, que fez sua reestreia após sua volta do Bahia. Tavares passou a atuar como lateral e Leandro Silva foi deslocado como volante, na frente da desprotegida defesa paranaense.

Mas toda estratégia de reação caiu por terra em apenas três minutos. Maylson fez jogada individual pelo lado esquerdo, passando por Fernandes e cruzou rasteiro. Jefferson Nem entrou de frente, se antecipou à marcação ao esticar a perna e desviar para as redes. Este é seu quinto gol, artilheiro do Náutico na competição.

Mas Nem também funcionou como garçom. Saiu em velocidade após lançamento de Renan Oliveira, invadiu a área pela esquerda e cruzou na pequena área, onde Taiberson dividiu com a defesa e com o goleiro Marcos e empurrou, de novo, para as redes.

Não contente Nem fez a jogada do quinto gol, quando estava na quina no pau de escanteio, passou pelo marcador e cruzou. Tiago Adan não alcançou, mas Taiberson bateu de esquerda no canto do goleiro Marcos. Pelo esforço, o Paraná fez o gol de honra aos 42 minutos. Henrique entrou na área entre os zagueiros e tirou a bola do alcance do goleiro Júlio César.

Destaque para a excelente arbitragem do paulista Flávio Rodrigues de Souza, que administrou o jogo leal sem usar nenhum cartão amarelo.

Na terça-feira pela nona rodada, o Náutico vai até o Rio de Janeiro (RJ) para enfrentar o líder Vasco da Gama, em São Januário. O Paraná vai tentar a reabilitação em casa, no Durival Britto, diante do Goiás. Os dois jogos começam às 19h15.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 5 X 1 PARANÁ

NÁUTICO - Júlio César; Joazi (Ronaldo Alves), Eduardo, Rafael Pereira e Henrique; Eurico, Maylson (Gustavo Henrique) e Renan Oliveira; Bergson (Tiago Adan), Jefferson Nem e Taiberson. Técnico: Alexandre Gallo.

PARANÁ - Marcos; Leandro Silva, Pitty, João Paulo e Fernandes; Basso (Diego Tavares), Anderson Uchôa, Marcelinho (Henrique) e Válber; Robson e Lúcio Flávio. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Renan Oliveira, aos 7, e Bergson, aos 28 minutos do primeiro tempo; Jefferson Nem, aos 3, Taiberson, aos 21 e aos 30, e Henrique, aos 42 minutos do segundo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA R$ 144.375,00.

PÚBLICO - 9.289 (total).

LOCAL - Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).