Navratilova passa mal e desiste de escalar o Kilimanjaro

A lendária tenista, de 54 anos, desceu com a ajuda de guias e foi levada ao Centro Cristão de Assistência Médica de Kilimanjaro para submeter-se a exames. A equipe de 27 alpinistas do qual fazia parte enfrentava fortes nevascas desde que iniciou a subida do pico de 5.895 metros na segunda-feira.

Navratilova se encontrava em bom estado, mas abatida por ter que abandonar a escalada, disse a organização. Dona de 18 títulos individuais de torneios do Grand Slam, a ex-tenista tinha o objetivo de arrecadar recursos e fazer publicidade para a fundação esportiva Laureus. A chegada da equipe que acompanhava Navratilova deve acontecer no sábado.