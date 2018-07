NBA começa com promessa de luta acirrada pelo título

A NBA andava meio previsível e, por esse mesmo motivo, decadente. O próprio presidente da liga, David Stern, não esconde que ela já viveu melhores dias no aspecto financeiro. O Miami Heat deu um basta nessa mesmice. Resolveu investir pesado e sacudiu o cenário ao contratar três estrelas: LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh. Tudo para fazer frente ao Los Angeles Lakers, que ainda assim desponta como favorito para a temporada que começa hoje. Pau Gasol provou ser o perfeito complemento para Kobe Bryant, e o time de Phil Jackson parece ligeiramente superior em comparação ao desentrosado trio da Flórida.

Mas há muitos aspectos a serem considerados. Resta saber se os joelhos de Kobe vão aguentar mais uma extenuante temporada. A idade chega para todos, e compromete até quem não joga. Phil Jackson, aos 65 anos, vem apresentando problemas médicos que o obrigam a reduzir a dedicação à equipe. E há rivais que se recusam a se contentar com o papel de coadjuvantes. O decadente San Antonio Spurs contratou o brasileiro Tiago Splitter, que chega credenciado como o melhor jogador da Liga Espanhola, a segunda mais importante do mundo. O catarinense vai dividir a carga que na última temporada pesou exclusivamente sobre os ombros de Tim Duncan. O armador Tony Parker e o argentino Manu Ginóbili também não precisam provar mais nada.

Outra atração é Kevin Durant. Após despontar como cestinha da temporada anterior (30,2 pontos), o astro do Oklahoma confirmou que é uma realidade no Mundial da Turquia, no qual foi o jogador mais valioso.

Nem mesmo ao título da Conferência Leste o Miami pode se considerar favorito. O Boston Celtics também tem seu trio, com Kevin Garnett, Paul Pierce e Ray Allen. Para dar ainda mais peso a esse esquadrão, o Boston foi buscar o veterano Shaquille O"Neal. Mas o superpivô é hoje uma incógnita. Em sua passagem pelo Phoenix Suns, neutralizou, com sua lentidão, a maior arma da equipe defendida por Steve Nash, o jogo de transição e contra-ataque. O Orlando Magic, vice-campeão em 2008/09, também não pode ser considerado carta fora do baralho, por contar com uma estrela como Dwight Howard.

A 1.ª rodada já tem bons duelos. O Miami visita o Boston, e o Lakers enfrenta o Houston do argentino Luis Scola.

FORÇA NOVA

30,2

pontos foi a média de Kevin Durant na temporada passada. Atleta do Oklahoma, eleito melhor do Mundial da Turquia, é apontado para ser um dos destaques de 2010/2011