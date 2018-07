NBA confirma recorde de jogadores brasileiros na temporada 2012/13

SÃO PAULO - Até mesmo o mais pessimista dos fãs da NBA pode afirmar sem medo de errar: a temporada que começa nesta terça-feira tem tudo para ser melhor do que a anterior, marcada por um lockout (greve dos patrões) que comprimiu a temporada regular, tirando-lhe o brilho. O andamento foi previsível até as finais da Conferência Leste, que apresentaram um interessante confronto entre Boston Celtics e Miami Heat. E foi só.

Os torcedores brasileiros têm um motivo a mais para acompanhar com interesse as transmissões: seis representantes do País estarão em ação na NBA. O Houston Rockets confirmou nesta segunda a aposta em Scott Machado. Outro novato, Fab Mello, faz parte do elenco do Boston Celtics. Porém, se não melhorar o pobre desempenho apresentado na pré-temporada, corre o risco de ser despachado para a D-League, a liga de desenvolvimento, no meio da competição.

Está superado, dessa forma, o recorde anterior, de cinco brasileiros, registrado na temporada 2004/05, quando Nenê, Leandrinho, Alex, Baby e Anderson Varejão chegaram a coexistir na liga. Nenhum dos seis brasileiros tem perspectiva de ser protagonista de franquia importante.

Ampliando o foco, uma das questões que mais cativam a atenção é o rendimento dos Lakers, reformulados com velhas novidades. Chegam veteranos com longa lista de serviços prestados: Steve Nash, 38 anos, um dos armadores mais geniais que a liga já viu, e Dwight Howard, que faz por merecer o apelido de "Superman". O super-pivô está livre do problema que o enfraquecia como kryptonita: as dores nas costas, às quais deu fim com uma cirurgia.

Trata-se de uma equipe com curto fôlego - além de Nash, Kobe Bryant já viveu o auge da carreira. Montada para ter brilho efêmero, a nova versão dos Lakers não engrenou - em oito jogos da pré-temporada, acumulou oito derrotas.

Não se enxerga um oponente de fato credenciado para desafiar o Miami Heat. Os campeões se reforçaram com Ray Allen, um ótimo atirador, e Rashard Lewis. E, depois que LeBron James provou que é capaz de suportar as exigências das finais da NBA, a aposta mais lógica é no bicampeonato do Heat.

O Oklahoma City Thunder perdeu força ao se ver obrigado a ceder o melhor sexto homem da liga, James Harden, ao Houston Rockets. A franquia vice-campeã se viu premida pelos limites impostos às folhas salariais.

Vale a pena ainda observar a nova versão do New Jersey Nets, que se mudou e agora atende pelo nome de Brooklyn Nets. O time ganhou envergadura com o ala Joe Johnson, ex-Atlanta Hawks, e segurou o trio formado por Deron Williams, Gerald Wallace e Brook Lopez.