NBA: Dallas sai na frente do Oklahoma O Dallas Mavericks venceu o Oklahoma Thunder por 121 a 112 (55 a 48 no 1º tempo), em casa, na 1ª partida da final da Conferência Oeste da NBA, a liga americana de basquete. O destaque do jogo, encerrado na madrugada de hoje, foi o ala-pivô alemão Dirk Nowitzki, que anotou 48 pontos, dos quais 24 convertidos em lances livres, um novo recorde em playoffs. Do lado do Thunder, Kevin Durant marcou 40 pontos. O 2º duelo será amanhã, novamente em Dallas. Pela final da Conferência Leste, Chicago Bulls, que lidera por 1 a 0, e Miami Heat jogam hoje, em Chicago.