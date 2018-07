NBA: Miami supera Chicago e vai à final Comandado pelo trio LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh, o Miami Heat derrotou o Chicago Bulls por 83 a 80, no ginásio do adversário, e encerrou a série final da Conferência Leste por 4 a 1. Com isso, está na decisão da NBA, a liga americana de basquete, diante do Dallas Mavericks - uma reedição da final de 2006, vencida pelo Heat.