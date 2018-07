NBA multa Kobe Bryant por discriminação O astro Kobe Bryant foi punido pela NBA com uma multa de US$ 100 mil (R$ 160 mil) por ter xingado com palavras homofóbicas o árbitro do jogo entre Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs, realizado anteontem. Após levar uma falta técnica no 3º quarto, o ala-armador disse que o juiz era um "v... de m...". Kobe pediu desculpas. "As palavras que eu disse não refletem meus sentimentos com relação à comunidade gay".