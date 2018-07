Neblina em Sochi atrapalha programação da Olimpíada de Inverno

SOCHI - Depois de vários dias de tempo quente em Sochi, foi a neblina que causou problemas mais sérios nesta segunda-feira na Olimpíada de Inverno. O nevoeiro cobriu as montanhas da cordilheira de Krasnaya Polyana a partir da noite de domingo e manteve-se nesta segunda-feira, afetando o programa de competições.

A final do snowboard cross, marcada para segunda-feira, foi adiada devido ao nevoeiro que cobriu a pista Extreme Park da estação de Rosa Khutor Extreme Park. Não foi anunciada imediatamente uma nova data e hora para a competição, embora a sede não tenha provas valendo medalhas programadas para terça e quarta-feira. Mas ela deverá ser utilizada para treinos do esqui cross em ambos os dias.

O adiamento foi anunciado depois que os organizadores cancelaram as provas para determinar a pré-classificação por causa da visibilidade nula. Desde domingo à noite, o nevoeiro cobriu a serra de Krasnaya Polyana, se mantendo nesta segunda-feira. Dada a pouca visibilidade, os organizadores não tiveram outra escolha a não ser adiar o início du uma final do biatlo.

A névoa é um novo desafio para os atletas, depois de terem de lidar com vários dias de sol e temperaturas acima do normal para este período do ano em Sochi. Assim, a neve chegou a estar muito mole e atletas competiram sem mangas e outros de shorts.