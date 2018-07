Negociação entre Santos e jogador Nenê fica para janeiro

SÃO PAULO - Ficou para 2013 a retomada da negociação entre o Santos e o atacante Nenê, do PSG. O interesse existe de ambas as partes, porém o desfecho esbarra no acerto dos valores envolvidos.

"A proposta financeira pode estar perto de ser atingida, mas temos de estudar qual a melhor opção para o futuro do Nenê ", disse o agente do jogador, Gilvan Costa.

Fora o Santos, Nenê também foi sondado pelo Besiktas, da Turquia, mas tem preferência por voltar ao time da Vila Belmiro, que já defendeu em 2003. O motivo é a visibilidade que o jogador de 31 anos procura. Após deixar o clube francês por estar insatisfeito com a reserva, a prioridade agora é ter a chance de ser titular em outro time. "Vamos procurar a melhor colocação para que ele se projete para a Copa de 2014", disse Gilvan.

O vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues, confirmou que o clube tem conversado com Nenê, mas negou já ter feito propostas por ele.

Um reforço que parece mais próximo da Vila Belmiro é o meia Cícero, do São Paulo. "A negociação está bem encaminhada, mas só confirmamos algum reforço quando o contrato já está assinado", afirmou Odílio. A tendência é que o martelo seja batido em janeiro.