Negociações de atletas aumentam 104% em um ano

O caso que mais chamou a atenção foi o da Inglaterra. Só o Liverpool desembolsou US$ 56 milhões por Andy Carroll, do Newcastle. Roman Abramovich mais uma vez abriu os cofres e gastou US$ 80 milhões para levar o atacante Fernando Torres para o Chelsea.

Os gastos já são os maiores desde 2003, quando a economia global estava em plena expansão. Mas há quem tema que se trate apenas de uma nova bolha. O Parlamento Britânico já abriu investigações para avaliar o que de fato estaria ocorrendo nas finanças do futebol.

Pela primeira vez, a Fifa obriga que todas as transferências sejam registradas em um sistema eletrônico, com o valor pago pelo jogador, quem banca e quem o recebe. O sistema, entre outras coisas, garante que clubes tenham de fechar negócios dentro do prazo. Um dos últimos contratos assinados na janela de janeiro foi o do zagueiro brasileiro David Luiz, que passou do Benfica para o Chelsea faltando dois minutos para o fim do prazo.