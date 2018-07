Negueba volta a se lesionar e desfalca novamente o Grêmio

Negueba voltou a treinar nesta terça após se recuperar de uma lesão no tornozelo direito, mas voltou a sentir dores no local depois de receber uma pancada no local. Assim, deixou o treino antes do fim e foi descartado do duelo com o Santos.

Quem está de volta ao time é o meia Douglas, que desfalcou o Grêmio no último domingo, no jogo com o Atlético-PR, em razão de dores musculares. Além disso, o zagueiro Bressan, que cumpriu suspensão automática, está novamente à disposição de Roger. Mas o treinador deve escalar novamente Fred e Rafael Thiere na zaga.

Assim, o Grêmio deverá encarar o Santos com a seguinte formação: Marcelo Grohe; Edílson, Rafael Thyere, Fred e Marcelo Oliveira; Walace, Jaílson, Giuliano, Douglas e Everton; Luan.

Nesta manhã, os titulares contra o Atlético-PR ficaram apenas na academia, enquanto Roger comandou dois trabalhos com o restante do elenco. O primeiro foi focado nas jogadas aéreas, especialmente defensivas. Depois, a preocupação era o toque de bola rápido.

Em fase final de recuperação de lesões, os atacantes Miller Bolaños, Pedro Rocha e Henrique Almeida e o volante Moisés correram ao redor do campo e seguirão desfalcando o Grêmio, que terá como novidade no banco de reservas o zagueiro Marcão, dos juniores.

Derrotado nas duas últimas rodadas, o Grêmio deixou o G4 do Brasileirão e caiu para o quinto lugar, com 18 pontos. O time está a um do terceiro colocado Santos, adversário desta quinta-feira.

Confira a lista de relacionados do Grêmio para o duelo em Porto Alegre:

Goleiros: Marcelo Grohe e Léo.

Zagueiros: Fred, Bressan, Rafael Thyere e Marcão.

Laterais: Marcelo Oliveira, Marcelo Hermes, Edílson e Wallace Oliveira.

Volantes: Walace, Jaílson e Kaio.

Meias: Douglas, Giuliano, Lincoln e Felipe Tontini.

Atacantes: Luan, Bobô, Everton, Batista, Tilica e Guilherme.