Neilton segue os passos de Neymar Vitória tranquila do Santos na Vila

Uma espécie de clone de Neymar, o atacante Neilton foi o herói da classificação do Santos para a final da Copa São Paulo. Ele fez os três gols da equipe na vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras, na Arena Barueri, e mostrou que pode ter um futebol brilhante, à altura de seu ídolo. Mas Neilton não quer saber de comparações.

"O Neymar é uma inspiração para toda a molecada, mas sabemos que não tem comparação. Ele é um grande craque e ainda vai ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo. Não tem como me comparar a ele."

Basta olhar para o atacante, no entanto, para perceber que as semelhanças são enormes. A começar pelo cabelo: Neilton usa um penteado igual ao de Neymar. Mas ele se defende: "Não quero imitá-lo. Mas falam que na velocidade e na habilidade dentro de campo somos parecidos."

O garoto de 18 anos nasceu em Nanuque, em Minas Gerais, mas muito cedo se mudou para Diadema, na Grande São Paulo. Foi lá que ele deu os primeiros chutes na bola, até chegar ao Santos. Com apenas 1,66m de altura, Neilton compensa a falta de tamanho com rapidez e inteligência. No primeiro gol contra o Palmeiras, foi derrubado na área e cobrou o pênalti com perfeição. No segundo, aproveitou uma bobeada da zaga e tocou no canto. E o terceiro foi uma pintura: chapéu no zagueiro Gabriel e chute com estilo.

"Foi minha primeira partida como titular nesta Copinha e estou feliz pelo professor (Claudinei Oliveira) ter me dado essa oportunidade. Ele sempre diz que temos de estar atentos para aproveitar as chances que aparecem e que a hora pode chegar."

Neilton conta que sua família sempre lhe deu muito apoio, mas não esconde as dificuldades que passou em seu início no futebol. "Às vezes meus pais saíam para trabalhar e meu irmão mais velho fazia a comida para mim."

Ele sabe que a boa atuação na semifinal colocou uma dúvida na cabeça do treinador para a final de amanhã, às 10 horas, contra o Goiás, no Pacaembu. Segundo Claudinei Oliveira, Neilton pode ser mantido.

Com jeito humilde, Neilton aguarda a nova chance sem fazer pressão. "Isso de ser titular é com o treinador. Sabemos que quem ele escalar vai com força para conseguirmos o título", comentou o garoto, que até nas comemorações se assemelha a Neymar. A torcida do Santos espera que isso seja um bom sinal.

A primeira partida do Santos na Vila Belmiro em 2013 foi uma festa. Que ninguém pense que o time fez contra o Botafogo uma atuação antológica, ou coisa que o valha, mas assim mesmo os torcedores que foram ao estádio não têm do que reclamar. Eles viram gols, algumas boas jogadas, um ou outro drible desmoralizante de Neymar... E, o mais importante, uma tranquila vitória por 3 a 0 sobre a insípida equipe de Ribeirão Preto.

Com a sua previsível retranca, o Botafogo criou problemas para o Santos durante parte considerável do primeiro tempo. E isso não foi particularmente difícil, já que no momento o tricampeão paulista não é um time entrosado, nem está em boa forma física. E a equipe visitante ficou a centímetros de abrir o placar quando um cruzamento feito por França foi mandado para escanteio de maneira perigosa pelo zagueiro Neto, que flertou com o gol contra.

À medida em que sentia sua confiança crescer, o Botafogo ia se lançando com mais ânimo ao ataque. Ironicamente, essa foi a sua ruína. Arouca roubou a bola em um momento em que a maioria dos jogadores do time de Ribeirão Preto estava no ataque, avançou em alta velocidade e cruzou para a área. Depois de uma saída bastante infeliz do goleiro Rafael Santos, Cícero empurrou a bola para o gol.

Esse se mostrou um golpe duro demais para o Botafogo, que perdeu todo o ânimo. Foi então que teve início o baile santista. E foi então que Neymar começou a jogar. Primeiro, ele deixou Cícero na cara do gol com um passe de calcanhar delicioso - o chute do meia saiu por pouco. Depois, recebeu um lindo lançamento de Cícero e marcou com um suave toque na saída do goleiro.

Aqui, um aparte: jogando como terceiro homem de meio de campo, com liberdade para atacar, Cícero foi a figura dominante do Santos no primeiro tempo. Ele esteve sempre disponível para receber a bola e deu alguns passes brilhantes, como o do gol de Neymar. Além, é claro, de ter feito o seu. A torcida do Santos começou a entender ontem por que Muricy Ramalho queria tanto a contratação de Cícero.

Com o jogo ganho, a equipe alvinegra foi preguiçosa na segunda etapa. O momento de maior diversão para a torcida santista ocorreu quando Neymar deu um chapéu inacreditável no atacante Nunes. De primeira, o craque bateu na bola com a sola do pé direito e se deliciou ao ver como ela encobriu o atônito adversário. De resto, houve muito individualismo, especialmente do próprio Neymar, que se redimiu nos acréscimos com um ótimo passe para Miralles fazer o terceiro gol de uma vitória que, ao fim e ao cabo, foi bastante animadora.