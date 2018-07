Nelito Cunha luta por feito inédito na prova

Nelito mostra bom humor ao falar da marca individual que persegue. "Ganhei em 1992, 1993, 1995, 2004 e 2010. Opa, não escreve esse último aí não", brinca. Mas o jóquei sabe que será difícil enfrentar alguns favoritos, em especial Mr. Nedawi, que será montado por J. Leandro. "Sem dúvida é o cavalo a ser batido", admite. Sabe que o adversário ganhou quatro grandes prêmios recentemente e vêm em boa fase.

Nelito, no entanto, tem motivos para não perder o otimismo. O jóquei virou especialista em vitórias no GP São Paulo com animais que não estavam entre os mais cotados - das quatro vezes que ganhou, em três não tinha o animal favorito. "Disputar essa prova já é difícil - a concorrência é muita - então da minha primeira vez, em 1994, estava emocionado só de participar", relembra. "Quando ganhei quase fiquei louco de tanta alegria", revela. "Um outro jóquei, de muitas vitórias, me disse naquela ocasião que tinha corrido por muitos anos até ganhar um GP São Paulo. E vi que esta vitória abriu muitas portas para mim."

Primeira linha. As oportunidades foram bem aproveitadas. Nelito é hoje um jóquei de primeira linha e, segundo colegas dizem nos bastidores, um ser humano do mesmo nível. O jóquei é o queridinho em Cidade Jardim. São várias as histórias de colegas ajudados pelo pernambucano - alguns que, inclusive, escaparam do vício das drogas graças ao apoio - moral e financeiro - recebido do campeão.

Bastam algumas horas para ouvir elogios de cavalariços. "Muitos de nós torcem por ele aqui porque não esqueceu da gente depois que começou a vencer, como alguns. Sempre paga feijoada para o pessoal e frequenta nossas festas", diz um deles que tentou, na brincadeira, dizer que o jóquei não é pernambucano mas baiano. Nelito, no entanto, não gosta de fazer propaganda de seus feitos fora das pistas. Ao contrário, prefere sempre o anonimato.