Nelsinho Baptista elogia 'grande partida' do Kashiwa Reysol no Mundial

TOYOTA - Apesar da derrota para o Santos nesta quarta-feira, em Toyota (Japão), pela semifinal do Mundial de Clubes, o técnico brasileiro Nelsinho Baptista elogiou a atuação dos seus jogadores no Kashiwa Reysol. "Tivemos uma posse de bola boa e ritmo de jogo. Marcamos o Santos na frente e evitamos os contra-ataques. Foi uma grande partida, apesar dos 3 a 1 que tomamos", avaliou o treinador do time japonês.

Nelsinho lamentou as chances de gol desperdiçadas pelo Kashiwa, principalmente no segundo tempo. "O volume de jogo da nossa equipe foi bem forte. Nós buscamos o resultado. Mas não traduzimos em gols as oportunidades que criamos", disse o técnico brasileiro. Ele ainda reclamou das "duas desatenções" que provocaram os gols santistas na primeira etapa e de ter sofrido o terceiro quando buscava o empate.

Mas, independente da boa atuação e da derrota para o Santos na semifinal, Nelsinho valorizou a participação do Kashiwa Reysol no Mundial, para o qual se classificou somente no dia 3 de dezembro, quando foi campeão japonês. "Para nós, está sendo uma experiência muito válida. É um grupo muito novo, que acaba de conquistar a J-League (Campeonato Japonês)", revelou o treinador brasileiro.

Agora, o Kashiwa Reysol se prepara para melhorar ainda mais a sua campanha no Mundial de Clubes, no qual também venceu o neozelandês Auckland City e o mexicano Monterrey nas fases anteriores. No domingo, o time japonês disputará o terceiro lugar da competição. E seu adversário será definido apenas nesta quinta-feira: o perdedor da outra semifinal, entre Barcelona (Espanha) e Al-Sadd (Catar).