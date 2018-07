Nelsinho exalta Neymar antes de duelo contra o Santos O brasileiro Nelsinho Baptista, técnico do Kashiwa Reysol, rival do Santos na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, exaltou nesta terça-feira o atacante Neymar. O treinador mostrou grande preocupação com o poder de desequilíbrio do astro da equipe de Muricy Ramalho e o chamou de "superstar" em entrevista coletiva antes do duelo desta quarta, em Nagoya.