Nelsinho festeja 1.ª vitória de um brasileiro na Nascar

O ex-piloto da Fórmula 1 recebeu premiação de US$ 55 mil (R$ 113 mil) e uma moto Harley Davidson pelo feito obtido na noite do último sábado, quando ele disse estar "sem palavras" com a vitória. "Agradeço o time pelo excelente trabalho. Estava sentindo a vitória bater na trave nas últimas corridas e fico contente que ela tenha vindo logo na minha primeira prova do ano na Nationwide", comemorou o filho do tricampeão mundial de F1, Nelson Piquet.

A vitória de sábado aconteceu já na terceira corrida de Nelsinho nesta divisão, que é o último degrau antes da Sprint Cup, a principal competição do automobilismo norte-americano. "Foi um dia perfeito", resumiu o brasileiro. "Ontem (sexta) estivemos sempre entre os mais rápidos. Hoje (sábado) a pole veio com uma diferença boa para os outros e as coisas funcionaram bem na corrida. Só seria mais perfeito se meu pai e minha mãe estivessem aqui comigo neste momento", completou.