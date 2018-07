Nelsinho fica pelo caminho na Nascar

Dois problemas mecânicos impediram que Nelsinho Piquet estreasse na Nascar Truck Series com um bom resultado. Primeiro, foi a punição no grid por causa de um amortecedor que vazou óleo e alterou a altura do carro. Depois, um motor que falhou na sexta-feira à noite, quando faltavam 20 voltas para o fim das 250 Milhas de Daytona.

Um começo de temporada que o brasileiro garante não incomodar. Mas pode lhe atrapalhar. Especialmente por não conseguir um bom resultado para a classificação e para o título que deseja neste primeiro ano, o de rookie (estreante) do ano, e conseguir deixar feliz o pai, Nelson, tricampeão de Fórmula 1 que veio aos Estados Unidos para assistir ao desempenho do filho.

O ex-piloto profissional teve um dia de fã e tranquilidade ao lado do outro filho, Pedro, no autódromo. Acabou por não ver o fim da corrida, pois se levantou e saiu da cabine VIP onde estava quando Nelsinho abandonou, após 80 das 100 voltas. O novato ganhou 17 pontos, por ser o 27.º colocado dos 36 que largaram. "Estava tudo indo bem, mas infelizmente do nada o motor cortou", explicou Nelsinho.

Ele procurou encarar positivamente os problemas por ser o começo de uma nova fase. "Por um lado é bom porque a equipe vai ficar bem atenta com as coisas, jogamos o azar todo numa corrida só. O campeonato aqui é marcar pontos em todas as corridas, não tem descarte, tem de somar bastante em todas. Semana que vem já tem corrida, tem que estar com a cabeça leve para chegar bem na próxima."

Paludo. O brasileiro mais bem classificado foi Miguel Paludo, da equipe Stemco Duroline com um Toyota Tundra. Ele largou em 14.º lugar e, graças a duas bandeiras amarelas, motivadas por acidentes, chegou à última volta em 3.º. Mas foi ultrapassado pelo americano Clay Rogers, com um Chevrolet Silverado, a poucos metros da linha de chegada e terminou em 4.º. "Seu eu dizer que esperava, não é verdade. Eu tive um carro excelente o fim de semana inteiro, me posicionei no lugar certo, e não posso parar de agradecer a todo mundo da equipe. É inacreditável terminar em quarto em minha primeira corrida no ano. A gente teve muita sorte. Paciência foi a palavra do fim de semana", disse Paludo, o melhor estreante da prova.

O vencedor foi Michael Waltrip (Tundra), seguido de Elliott Sadler (Silverado). Agora, todos se preparam para o próximo oval, semana que vem, em Phoenix, no Arizona. Apenas a segunda das 25 corridas previstas.