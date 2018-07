Nelsinho Piquet esnoba F1 e projeta futuro na Nascar

"Eu estou feliz na Nascar. Sou o primeiro brasileiro na categoria. Estou achando ótimo, estou tendo uma vida maravilhosa nos Estados Unidos. Não troco a qualidade de vida de lá por nada, nem pelo Brasil. Nos Estados Unidos, a vida está muita boa, com muitas oportunidades", comentou o brasileiro.

Depois de uma saída conturbada da F1, em 2009, Nelsinho diz ter feito uma boa escolha ao decidir correr pela Nascar. "Lá tem um ambiente mais família, mais descontraído. Você tem mais interação com o público. De certa forma, é uma clima bem mais tranquilo, mas sem deixar de ser um esporte competitivo", explicou.

Satisfeito na nova categoria, o brasileiro projeta um longo futuro nos Estados Unidos. "Quero ficar lá até eu conquistar meus objetivos. Quero ganhar os campeonatos e chegar à Sprint Cup Series [principal categoria da competição], abrindo as portas da Nascar para os brasileiros", declarou.

De volta a Interlagos, Nelsinho não deixou de visitar seus ex-companheiros de Renault e minimizou qualquer mal-estar por conta de sua saída conturbada da equipe - após sua demissão, o brasileiro chegou a chamar o então chefe de equipe Flávio Briatore de "carrasco".

"Já jantei com a minha equipe neste final de semana", contou Nelsinho. "Teve algumas pessoas com quem eu não dei certo, mas mantenho uma relação normal com a minha equipe, com aqueles com quem eu trabalhava diretamente", completou.

Além de visitar os amigos, ele compareceu a Interlagos neste fim de semana para assistir seu pai Nelson Piquet ser homenageado antes da corrida deste domingo. O tricampeão dará uma volta no circuito com o modelo antigo de sua Brabham, com a qual foi campeão mundial em 1981.

"Vai ser legal ver meu pai pilotando um carro no qual foi campeão. Ainda mais por ser em Interlagos. Está bem ansioso", revelou Nelsinho, que não pôde acompanhar a carreira vitoriosa do seu pai. "Nunca vi ele andando. Eu nasci em 1985 e ele parou de correr em 1991. Então, as únicas imagens que eu tenho dele pilotando são da TV."