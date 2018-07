Nelson Mandela usou esporte para unificar a África do Sul

SÃO PAULO - O ex-presidente da África do Sul e Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela, morto nesta quinta-feira, aos 95 anos, sempre manteve relações estreitas com o esporte. Mandela começou a praticar boxe em 1950, em Joannesburgo, e enxergava a nobre arte como 'igualitária'. "No ringue, idade, cor e riqueza são irrelevantes. Quando você está circulando o seu oponente, estudando seus pontos fortes e fracos, você não pensa sobre sua cor ou status social", escreveu Mandela em sua autobiografia.

Muito mais que o boxe, a história de Nelson Mandela é marcada pelo rúgbi, especialmente pela Copa do Mundo de Rúgbi de 1995. O torneio foi sediado na África do Sul um ano depois de Mandela deixar a prisão e o ex-líder viu no esporte uma oportunidade de reduzir a herança do Apartheid, governo segregacionista que vigorou no país durante 45 anos. Ele lutou para que a população africana, majoritariamente negra, apoiasse a seleção nacional de rúgbi, apelidada de Springboks. O resultado foi a conquista do mundial sobre a favorita Nova Zelândia.

O futebol também teve papel importante na união da África do Sul pós-Apartheid. A Copa Africana de Nações de 1996 seria sediada pelo Quênia, que acabou desistindo de ser o país anfitrião devido a problemas econômicos. Assim, a África do Sul foi o plano B e recebeu o torneio. Mais uma vez, a população estava unida em prol do esporte.