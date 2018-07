Nelson Piquet, 61

No linguajar bem característico de Piquet, ouvi coisas curiosas sobre aquela decisão, mas só como aperitivo do que ainda estamos preparando para mostrar na época da comemoração, ele diz que começou a ganhar o título no dia em que bateu com Alain Prost em Zandvoort. Os dois ficaram fora e o francês tinha carro para vencer, enquanto sua Brabham, com problemas, não chegaria ao final da prova.

Durante todo aquele campeonato ficou claro que a Brabham não tinha equipamento para derrotar a Renault de Prost e as Ferrari de Rene Arnoux e Patrick Tambay. Eram três franceses contra Piquet. E, principalmente, a Renault levava um favoritismo tão grande que havia uma campanha promocional pronta para ser detonada na França. Depois do acidente na Holanda, das três etapas que faltavam Piquet venceu duas seguidas, em Monza e Brands Hatch. Tambay saiu da briga e três pilotos chegaram à África do Sul com chance de ganhar o campeonato: Prost, líder com 57 pontos; Piquet, 55 e Arnoux, 49.

O diferencial da Brabham era que Piquet e o engenheiro Gordon Murray formavam uma dupla criativa e arrojada. Foram eles, por exemplo, os primeiros a planejar uma corrida com parada no box para reabastecimento. Esta inovação, tentada pela primeira vez em 1982, mudou definitivamente a história da F-1. Estava criado o "pit stop'' que, desde então, com exceção dos anos em que a FIA proibiu o reabastecimento (de 87 a 93 e em 2010), é parte importante do espetáculo.

Naquela decisão de 1983, Piquet e Gordon radicalizaram. Em uma corrida de 77 voltas, decidiram largar com o carro muito leve e fazer o pit stop com apenas 19 voltas (um quarto da prova). Naquelas 19 voltas com muito pouca gasolina, Piquet conseguiu uma vantagem tão grande que pode parar no box e voltar ainda na liderança. Praticamente com o título nas mãos. As coisas acabaram ficando ainda mais fáceis com o abandono de Prost, o que permitiu a Piquet apenas levar o carro cuidadosamente até o final para garantir o campeonato e ainda ajudar o companheiro Riccardo Patrese a vencer o GP.

A ligação de Piquet com a Brabham era muito grande. Foi onde ele praticamente começou a carreira, depois de apenas duas corridas de estreia por equipes privadas no final do campeonato de 1978. Gordon Murray já o observava na F-3 e convenceu Bernie Ecclestone a usar um terceiro carro no GP do Canadá para dar-lhe chance. Por isso nem o chefe acreditou quando Piquet lhe disse, no final de 85, que tinha recebido um convite de Frank Williams.

Mas era verdade. Em dois anos de Williams, o brasileiro conquistou mais um título (87), depois de perder o de 86 para Prost (McLaren) porque a Williams permitiu uma verdadeira guerra entre ele e Nigel Mansell até a última corrida. No ano do tri, Piquet sofreu um grave acidente na curva Tamburello de Ímola e nem participou da corrida. Por ter batido a cabeça muito forte, ele diz que perdeu o "ajuste fino'' que lhe custou alguns décimos de segundo.

Por isso ele mesmo diz que ali foi o ponto final de sua carreira. Ainda assim, terminou como campeão, deixou a Williams e venceu mais três GPs pela Benetton antes de deixar a F-1 no dia 3 de novembro de 1991 com um 4.º lugar na Austrália. Foram 204 GPs, três títulos, 23 vitórias, 24 poles, 60 pódios, 1.571 voltas na liderança, equivalentes a 7.465 quilômetros.

Brasileiros no Exterior. Neste fim de semana em Nurburgring, Augusto Farfus tenta o terceiro pódio em sete etapas do DTM alemão. E o BMW Team Brasil põe na pista de Slovakia Ring as duplas Cacá Bueno/Allam Khodair e Ricardo Zonta/Sergio Jimenez, na quarta etapa do Mundial FIA GT.