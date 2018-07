Nelson Piquet comemora reencontro com carro de F1

SÃO PAULO - Para comemorar os 30 anos da conquista do seu primeiro título mundial, Nelson Piquet relembrou neste domingo, 27, por pouco mais de cinco minutos, a sensação de pilotar um carro de Fórmula 1. Pilotando o mesmo modelo da Brabham com a qual foi campeão em 1981, o brasileiro completou quatro voltas no circuito de Interlagos, em um tempo médio de 1min40 - no sábado, o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, obteve a pole position do GP do Brasil com a marca de 1min11s918.

"É muito bom, até pessoalmente, porque toda a família acompanhou, mas também por estar no clima da Fórmula 1 de novo. Vi que estou em boa forma, mas ali no fim estava cansado", disse Piquet, que foi acompanhado na homenagem deste domingo em Interlagos por cinco dos sete filhos.

Envolvido em diversas polêmicas ao longo da carreira, Piquet não deixou de apimentar sua participação no GP do Brasil de 2011. Durante o aquecimento e as voltas de apresentação, ele empunhou uma bandeira do Vasco, seu time do coração, que briga com o Corinthians pelo título do Campeonato Brasileiro.

"Achei que ia tomar a maior vaia, devo ter sido bastante vaiado, mas é o que eu gosto, é do risco", brincou Piquet. Apesar de algumas vaias do público por causa da bandeira do Vasco, a maior parte da torcida em Interlagos saudou com entusiasmo a participação do tricampeão mundial de Fórmula 1.

Aos 59 anos, Piquet deixou a Brabham bastante satisfeito com seu desempenho. "O carro foi bastante rápido, lembra bastante o que guiei há 30 anos. Mas já passou o meu tempo", disse o ex-piloto, que neste domingo foi acompanhado por muitos mecânicos que participavam da Fórmula 1 em sua época.

Ele garante, porém, que não cogita outra homenagem daqui a dois anos, quando completará 30 anos de seu segundo título mundial. "Nem pensar, já corri hoje para a família ver e foi suficiente", afirmou Piquet, que conquistou o bi em 1983, também pela Brabham, e o tri em 1987, pela Williams.