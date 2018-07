Nelson Prudêncio está internado em coma irreversível

FRANCA - Está internado em coma na Casa de Saúde de São Carlos (SP) o ex-atleta do salto triplo Nelson Prudêncio, de 68 anos. Atual vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, ele fez história ao conquistar duas medalhas olímpicas, uma de prata nos Jogos da Cidade do México/1968 e uma de bronze em Munique/1972. Segundo os médicos, seu quadro de saúde é irreversível e ele respira por aparelhos.

Familiares chegaram a cogitar transferir Prudêncio para um hospital de São Paulo assim que ele piorou, mas seu estado de saúde não permitiu que isso fosse feito. Com doutorado em educação física pela Unicamp (Universidade de Campinas), ele reside em São Carlos, onde vinha exercendo o cargo de professor na UFSCar (Universidade Federal de São Carlos).

Prudêncio foi vítima de um câncer no pulmão, que quando foi descoberto há pouco tempo já estava em estado avançado. Familiares confirmaram à Agência Estado, na tarde desta quarta-feira, que ele está em coma profundo. A Confederação de Atletismo informou que está acompanhando a situação e que ofereceu apoio à família nesse momento difícil. O ex-atleta começou a sentir mal no início deste mês, vindo a piorar no último final de semana.

Nelson Prudêncio é considerado um dos maiores na história do salto triplo no Brasil, tendo seguido a mesma trilha de outro grande atleta da modalidade, Adhemar Ferreira da Silva. Foi em 1968, nos Jogos Olímpicos da Cidade do México, que Prudêncio protagonizou uma das disputas mais emocionantes já vistas no atletismo mundial.

Para chegar à medalha de prata, ele encarou o soviético Viktor Saneyev e o italiano Giuseppe Gentile numa competição definida por diferença de centímetros. No final, Saneyev ficou com o ouro e Gentile obteve o bronze. A prova que teve os três competidores foi tão acirrada que o recorde mundial chegou a ser batido nove vezes em um período de apenas quatro horas.

Nascido em Lins, no interior paulista, no ano de 1944, Prudêncio dizia querer ver novamente o Brasil no pódio do salto triplo, o que não ocorre há mais de 30 anos. Ele chegou a desenvolver um estudo acadêmico na Universidade de São Carlos no qual aponta a importância da ciência para ajudar os atletas que disputam essa modalidade no país.

Homenagens. Durante sua vida Prudêncio recebeu diversas homenagens por suas conquistas e por seu trabalho em favor do atletismo brasileiro. Em São Carlos, Araras e Sorocaba, por exemplo, foi criado o "Cross Campus Nelson Prudêncio", uma corrida anual que tem como objetivo incentivar a prática da atividade física no espaço dos campi da UFSCar e integrar as comunidades interna e externa à instituição.